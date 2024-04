Cambiamento climatico | la Russia fra negazionismo e opportunismo | “Se New York va sott’acqua meglio per noi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Per molti anni, in, il problema delè stato abbastanza ignorato. Vladimir Putin sosteneva che “nessuno conosce le cause del riscaldamento globale” e screditava l’energia rinnovabile appoggiato dal principale istituto scientifico, l’Accademia russa delle scienze, che consigliava al presidente di non ratificare l’accordo di Parigi viste le “incertezze nelle stime del”. C’erano buone ragioni per assumere tale posizione. L’economia del Paese più grande del mondo è, infatti, interamente basata sullo sfruttamento delle proprie risorse naturali, sull’estrazione di petrolio, gas e metalli, sul taglio dei boschi per il legname, sulla pesca industriale. In tali condizioni, salvaguardare la natura o abbandonare i combustibili fossili sembra un lusso ...