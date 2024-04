Calunnie via social e persecuzioni . Al presunto stalker dell'avvocato la parte civile chiede 10mila euro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chiesti un anno e sei mesi di reclusione per Gianpiero Santamaria, cinquantaduenne, accusato di stalking nei confrontivogherese Marcello Bergonzi Perrone. La sentenza è prevista per il 4 giugno. Laoffesa era anche costituitaal procedimento: il suo legale, l’avvocato Giorgio Lobianco, ha reclamato un risarcimento di diecimilando di subordinare, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena detentiva alla rifusione del danno. Santamaria è noto a Voghera in quanto amministratore di alcune pagine suinetwork in cui trattava temi legati alla vita politica evogherese. L’avvocato Bergonzi Perrone nel corso del 2022 aveva presentato cinque denunce nei confronti di Santamaria. ...

Depistaggio Borsellino, il procuratore generale chiede: “Condanna per tre poliziotti” - I tre poliziotti sono accusati di calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa Nostra. Secondo l’accusa, avrebbero depistato le indagini sulla strage di via d’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo ...361magazine

Torino, denuncia l'ex per maltrattamenti e poi ritratta: «Il mio era un amore malato, l'ho fatto per gelosia» - La donna, un'operatrice socio sanitaria di 40 anni, ha cambiato versione in aula. E ora rischia di finire sotto accusa per calunnia, autocalunnia e falsa testimonianza ...torino.corriere

Borsellino, il Pg: “I tre poliziotti vanno condannati” - Le indagini sulla strage di via d’Amelio hanno avuto un inquinamento probatorio. A cui hanno contribuito anche alcuni magistrati, poco attenti, che non sono stati in grado di cogliere elementi di indi ...informazione