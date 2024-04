Caligiuri | «Università e sistema educativo da riformare Come l’informazione»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I problemi dell’istituzione scolastica e universitaria statali, nonostante incoraggianti indici in termini di autorevolezza della ricerca scientifica, continuano ad affliggere il mondo dell’educazione pubblica nazionale, alle prese non soltanto con i ridotti investimenti pubblici, quanto con una generale, e a volte miope, burocratizzazione. Per molti osservatori si tratterebbe dei risultati, nel lungo periodo, del fallimento delle politiche pubbliche che hanno dissipato ingenti risorse economiche e soprattutto umane. Per Mario, pedagogista dell’della Calabria, critico nei confronti della storica politicizzazione delitaliano, «è tempo che i giovani ritornino ad essere in rivolta per chiedere una scuola e unapiù meritocratiche e meno ancorate agli ...