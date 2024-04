Calendario Mondiali curling misto 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ididoppioandranno in scena a Oestersund (Svezia). L’appuntamento è da sabato 20 aprile a sabato 27 aprile. Alla rassegna iridata parteciperanno venti squadre, che sono state suddivise in due gruppi da dieci compagine ciascuno. Ogni formazione affronterà le altre nove: le prime classificate dei due raggruppamenti accederanno direttamente alle semifinali, mentre seconda e terzo disputeranno il qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. L’Italia si presenterà all’appuntamento con Stefania Constantini (Campionessa Olimpica in questa specialità) e il giovane promettente Francesco De Zanna. Constantini ha recentemente preso parte alla rassegna iridata femminile chiusa al quarto posto, dopo aver conquistato l’argento agli Europei. De Zanna è invece stato la ...