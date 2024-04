Calciomercato Milan | Francesco Camarda ora basta | club infastidito da Riso

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 17 aprile 2024), il rinnovo difatica ad arrivare e ildall’agente Giuseppe: addio in vista? E se vi dicessimo che il futuro dipotrebbe essere lontano dalci credereste? Non è ancora stata presa nessuna decisione, ma le sensazioni che filtrano dal centro sportivoello non sono delle migliori, anzi… Partiamo dalle basi. Il 10 Marzo il talento del vivaio rossonero ha compiuto 16 anni, ma non ha firmato alcun contratto con ildi via Aldo Rossi. Le motivazioni? La società e l’agente del giocatore, Giuseppe, non hanno ancora trovato nessun accordo. Strano per un ragazzo ancora minorenne… ...