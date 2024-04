Calciomercato Lazio | Fabiani si sbilancia sul futuro di Zaccagni | il punto sulle trattative

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La stagione dellaè stata ben al sotto delle aspettative e sono in corso valutazioni dalla dirigenza suldopo l’arrivo di Igor Tudor. La sessione disi preannuncia caldissima dopo gli addii annunciati da Luis Alberto e Felipe Anderson. “Conc’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci tenevamo tantissimo a rimanere alla. Noi vogliamo gente così ‘mentalizzata’, che vuole dare tutto per questa società”. Sono le parole del direttore sportivo della, Angelo, intervenuto ai microfoni di Radiosei. La situazione in casaLaprepara la rifondazione. Non solo Luis Alberto e Felipe ...