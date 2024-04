Calciomercato Juve | contatti positivi per Gudmundsson | le ultime

Il Milan sta iniziando a costruire la rosa per la prossima stagione. In estate pronta una sfida sul mercato con la Juventus (pianetamilan)

2024-04-16 13:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Felipe Anderson ha fatto la sua scelta. No al rinnovo con la Lazio, ma anche no all’offerta della Juventus per sposare, ... (justcalcio)