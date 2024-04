Calcio Serie C | ultimi 180’ di fuoco prima dei verdetti finali

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A due turni dalla fine del torneo, tutto può ancora accadere, ma le marchigiane purtroppo, rischiano tutte. Ognuna dovrà difendere, con le unghie, l’obiettivo salvezza VALLESINA, 17 aprile 2024 – L’ultimo turno di campionato, conclusosi lunedì, non ha ancora delineato chiaramente la situazione in coda, zona della classifica che, purtroppo, interessa le nostre formazioni marchigiane. Vittoriose Ancona, Vis Pesaro e Fermana rispettivamente contro Virtus Entella, Perugia e Lucchese, l’unica rimasta al palo è stata questa volta la Recanatese, uscita con le ossa rotte dal “Manuzzi” di Cesena. Ora, occhi rivolti per tutte al calendario delle ultime 2 giornate, che propone sfide delicatissime, con punti che valgono doppio, in qualche caso anche triplo. Ricordando il regolamento che prevede la retrocessione diretta dell’ultima della classe ed i Play-Out dalla quintultima alla penultima e, ...