La Buldog Lucrezia, già salva, cede in casa nell’ultima giornata di campionato contro la capolista Futsal Ternana per 2-3 al termine di un match comunque ben interpretato. Partita ben giocata da ... (sport.quotidiano)

Non poteva finire meglio la serie B nazionale di Calcio a5, sia Recanati che il Cus Macerata infatti hanno raggiunto in extremis i rispettivi obiettivi. I leopardiani pur perdendo nella 22ª e ... (sport.quotidiano)

Ascoli Calcio: deceduto ex centrocampista Mario Vivani, protagonista della doppia cavalcata dalla C alla Serie A - Ascoli Calcio: deceduto ex centrocampista Mario Vivani, protagonista della doppia cavalcata dalla C alla Serie A - picenotime.it - IT ...picenotime

Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali, Aureliano dirige Palermo-Parma - Oltre a quello del Barbera, venerdì anche un altro anticipo, Reggiana-Cosenza, affidato a Sozza ROMA (ITALPRESS) -- Serie B - 34^ GIORNATA - ...sport.tiscali

Il record del tifoso rosanero emigrato in Irlanda, 14 trasferte in 7 mesi: "Seguo ovunque il mio Palermo" - Roberto Rizzuto, 42 anni, da 12 è residente a Dublino, dove lavora e vive con la famiglia: "Quel folle viaggio in treno verso Palermo dopo la trasferta di Como per passare il Natale giù con i miei e p ...palermotoday