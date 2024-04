Calcio | Sacchi | Spalletti dovrà fare miracoli con la Nazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Ladeve. Le squadre sono piene di stranieri e non abbiamo mai dato uno stile alla nostra. Speriamo bene". Lo ha detto Arrigo, parlando dei prossimi Europei in Germania al Circolo del tennis del Foro Italico: l'occasione, la presentazione del suo libro "Il realista visionario: le mie regole per cambiare le regole" nell'ambito di Allenamente, iniziativa del Credito Sportivo e dell'associazione Mecenate 90 col patrocinio del ministero per lo Sport e i Giovani, finalizzata ad allenare la mente con la lettura, allo scambio di libri e alla condivisione di pensieri e opinioni. "Chi può essere il realista visionario di oggi? Ilè condizionato dalla storia della cultura del Paese. Noi non siamo un popolo, siamo ...