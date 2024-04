Calcio Prima Categoria | il racconto della 27^ giornata del girone B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il Sassoferrato Genga resta in testa, la Real Cameranese sorpassa il Montemarciano al secondo posto. La Filottranese torna quarta grazie a un super Maccioni, solo 0-0 per l’Olimpia Marzocca contro il Castelbellino. Exploit Borgo Minonna in casa del Senigallia, Sampaolese fuori dai play-out VALLESINA, 17 aprile 2024 – IlB dista continuando a regalarci grandi emozioni.Nelle gare che si sono giocate sabato scorso 13 aprile, valide per la 27^, ci sono stati alcuni stravolgimenti di classifica importanto. Il Sassoferrato Genga non è caduto in casa del Pietralacroce, anzi, lo ha ribaltato al 90’ grazie al gol del capitano Piermattei, portandosi a +2 dalle inseguitrici. Questo perché il Montemarciano non è andato oltre l’1-1 contro una Sampaolese ora fuori dai ...