Calcio Napoli | Mertens in visita con il figlio Ciro | Kvara non si allena

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nel giorno della graditadel grande ex Dries, ilfa i conti con i problemi che hanno impedito atskhelia dirsi con i compagni. Ilsi èto questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per

E’ iniziata una settimana importante in Serie A e forse anche decisiva per le zone altissime della classifica: il riferimento inevitabile è al primo match point scudetto dell’Inter. La squadra di ... (calcioweb.eu)

Il Napoli , secondo alcune indiscrezioni, starebbe valutando l’ipotesi di un clamoroso ritorno alle pendici del Vesuvio in vista della prossima stagione. Un pareggio, quello rimediato in casa contro ... (sportnews.eu)

Napoli, allarme Kvaraskhelia - Questo il report ufficiale del club: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani ...adnkronos

TMW - Meret in bilico, il Napoli può puntare su Caprile - Sei partite da onorare per chiudere una stagione in ogni caso fallimentare e poi il Napoli potrà far partire la rifondazione. Aurelio De Laurentiis neanche tanto sotto traccia si muove già in prospett ...napolimagazine

Napoli, Kvaratskhelia preoccupa Calzona: la causa del mancato allenamento - Con sole sei giornate dal termine del campionato il Napoli, oltre ad uno sguardo al futuro, dovrà cercare un filotto di vittorie per guadagnarsi un posto in Europa. Per rialzarsi dopo il brutto paregg ...footballnews24