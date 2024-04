Calcio giovanile Under 19 | exploit della Pianta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’19ha vinto il girone regionale E battendo 3-2 il Torresavio nel 26° e ultimo turno. I gialloblù hanno mantenuto così la vetta, a quota 56, davanti al Forlimpopoli 1928 (53 punti), bloccato sullo 0-0 in casa dalla Vis Novafeltria. Per ladoppietta di Dennis Damiano, cannonieresquadra con 14 gol, e rete di Marco Raggi. Grande soddisfazione per mister Nicola Strollo e il suo staff composto da Marco Pazzi, Massimo Sartorelli, Daniele Nardini, Manuel Mazzavillani e Giorgio Peloni. Di seguito la rosa. Portieri: Carlo Bertaccini, Bouamama Maroene, Matteo Mingozzi, Alessandro Tagliaferri. Difensori: Mattia Berardi, Luca Bertozzi, Mirashi Klevis, Mirashi Luis, Bilaci Nikol, Marco Raggi, Francesco Ravaioli, Andrea Sedioli, Matteo Valentini, Tommaso Zappatori. Centrocampisti: ...