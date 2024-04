(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Vogliamo portare a casa un trofeo per noi e per Joe Barone", ha detto l'ivoriano FIRENZE - "Ho un legame con Firenze e con questa terra molto forte. Il mio futuro? Auguro a me stesso a e ai miei compagni diqualcosa. Nonal, lascio parlare il mio agente con la società. P

Se per caso vi è capitato di vedere in tv Real-City e poi la Fiorentina di Conference avrete provato quella strana sensazione che si può provare passando da un concerto de Depeche Mode a San Siro a ... (sport.quotidiano)

Giovedì al Franchi il ritorno dei quarti di finale NYON (SVIZZERA) - Sarà Jesus Gil Manzano a dirigere Fiorentina-Viktoria Plzen , ritorno dei quarti di finale di Conference League in programma ... (ilgiornaleditalia)

Sky aumenta il prezzo dell’abbonamento per i pacchetti Calcio e Sport: cosa cambia dal 1 giugno - A partire dal 1° giugno 2024, per i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto di Sky Calcio è previsto un aumento di 2,99€ al mese, mentre per coloro ...fanpage

Calcio: Conference. Kouame "Non penso al mercato, voglio vincere qui" - 'Vogliamo portare a casa un trofeo per noi e per Joe Barone', ha detto l'ivoriano FIRENZE (ITALPRESS) - 'Ho un legame con Firenze e con questa ...sport.tiscali

Conference; Italiano, "uniti per qualcosa di straordinario" - "Stiamo per affrontare una delle settimane più importanti da quando alleno a Firenze, in cui tra domani e mercoledì prossimo ci giochiamo il passaggio alle semifinali di Conference e quello alla final ...ansa