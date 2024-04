Calcio a 5 Una Audax 1970 Senigallia ancora incredula festeggia una A inattesa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le emozioni della società e dei protagonisti in un PalaPanzini tutto giallorosso, 17 Aprile 2024 – Davvero una favola quella dell’che ormai da quattro giorni si sta godendo una meritata quanto imprevedibile promozione in serie A2 dia 5. I giallorossi stavano andando bene anche prima del cambio di allenatore, pur da neopromossa in B, ma dopo il ritorno di mister Petrolati, artefice della promozione sia dalla C2 alla C1 che dalla C1 alla B, hanno cambiato marcia, conquistando la serie A2 con un punto sul Grifoni, che a un momento del torneo ne aveva 8 di vantaggio. In un lungo post, la società ha così riassunto le emozioni di una stagione indimenticabile, che rimarrà indelebile come il ricordo di un PalaPanzini pieno di pubblico per il derby di campionato contro il Corinaldo e l’ultima ...

