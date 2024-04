Calcio a 5 serie B Il Cus Macerata batte l’Etabeta e acciuffa i playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Non poteva finire meglio laB nazionale dia5, sia Recanati che il Cusinfatti hanno raggiunto in extremis i rispettivi obiettivi. I leopardiani pur perdendo nella 22ª e ultima giornata del girone D. Il team di Mastrogiovanni è caduto nettamente 7-1 a Rieti nello scontro diretto, ma proprio grazie al Cus ha evitato un altro e grave sorpasso. Recanati ha chiuso a 34 punti, quarto assieme a Rieti ma quinto per gli scontri diretti, +2 però su Etabeta steso dal Cus. Adesso nei playoff dovrà vedersela con il fortissimo Grifoni, collettivo perugino giunto secondo in volata alle spalle, un punto, dell’Audax Sant’Angelo. Fortuna che, a differenza dei campionati regionali, qui non vige la regola dei 10 punti perché la squadra Grifoni ne ha ottenuti complessivamente 47. Si comincerà subito sabato con match d’andata a ...