Calcio a 5 Serie A femminile Stilcasa Falconara | are you ready? Per sognare la terza Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La kermesse per innalzare verso il cielo di Genova la2023-2024 aprirà i battenti domani 18 aprile. LoCostruzioni Città diinaugurerà l’evento al Pala Sport di Campo Ligure alle 11 contro il Kick Off C5. Sperando di staccare il primo pass per le semifinali nel capoluogo VALLESINA, 17 aprile 2024 – Ci siamo. I riflettori di tutta, tra poche ore, punteranno verso Genova per le attese final eight della ventitreesima edizione assoluta delladia 5. A fare le veci della nostra regione al piano più elitario del futsal in rosa, ci penserà per l’ennesima volta loCostruzioni Città di, bicampione ...