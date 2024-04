Calcio a 5 Buldog cede in casa con la capolista ma resta in serie A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) LaLucrezia, già salva,innell’ultima giornata di campionato contro laFutsal Ternana per 2-3 al termine di un match comunque ben interpretato. Partita ben giocata da ambo le compagini nonostante i verdetti sia stati già assegnati, con gli umbri già vincitori del campionato da tre turni, mentre i locali hanno ottenuto la matematica salvezza proprio la settimana scorsa contro il Russi vincendo in trasferta per 5-4. Ladunque anche il prossimo anno giocherà inA2 dia 5. "Sono contento del lavoro svolto dai ragazzi, soprattutto dalla seconda parte di stagione – commenta così mister Elica Renzoni – colgo l’occasione per ringraziare tutti i miei giocatori per questa annata, concentrandoci su quello che sarà il prossimo ...