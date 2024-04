Cala il sipario sui Concerti a teatro Gran finale con Yashina e Owen

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chiusura inde stile per i ‘’, la rassegna di musica classica, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. La direttrice di fama internazionale Erina Yashima, insieme al talentuoso cornista Martine all’OrT - Orchestra della Toscana (considerata tra le migliori d’Italia) si esibiranno sul palco delCivico, venerdì alle 21, per l’ultimo appuntamento dell’anno della kermesse. Sarà la sinfonia n. 9 in Mi minore di Antonin Dvorák, opera 95, meglio nota come ‘Dal Nuovo Mondo’, scritta dal compositore durante il suo soggiorno nel ‘nuovo mondo’ (a New York), a chiudere l’XI edizione della rassegna. Si tratta di un’opera monumentale della musica classica, che unisce tradizioni afroamericane con la scrittura sinfonica della ...