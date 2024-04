Cade un albero in strada | motociclista sbanda e si schianta | muore 53enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. Una moto a terra a lato della. Il corpo senza vita di un uomo e pochi metri più in là una grossa pianta finita sulla carreggiata. Dramma nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile in via Stezzano a Bergamo, dove un uomo di 53 anni alla guida di una moto di grossa cilindrata ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, l’uomo si stava dirigendo verso la città quando è stato costretto a frenare bruscamente per evitare una pianta caduta in mezzo alla carreggiata, perdendo il controllo della due ruote endosi contro un altro. Ancora da chiarire la motivazione alla base della caduta della pianta, che ha ceduto forse a causa del forte vento degli ultimi giorni. Coinvolto senza gravi conseguenze anche un automobilista. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Seguono ...