Cade in moto | muore 53enne in via Stezzano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. Unaa terra a lato della strada. Il corpo senza vita di un uomo e pochi metri più in là una grossa pianta finita sulla carreggiata. Dramma mercoledì pomeriggio (17 aprile) in viaa Bergamo, dove un uomo di 53 anni alla guida di unadi grossa cilindrata ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, proprio a causa dell’impatto con uno dei rami della pianta che lo avrebbe travolto e gli avrebbe fatto perdere il controllo della due ruote. Coinvolto senza gravi conseguenze anche un automobilista. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Seguono aggiornamenti.

Pioggia battente Arriva il tetto per le moto - Arriva dall'india l'idea di realizzare un tetto per salvaguardare i motociclisti dalle intemperie, specie in quei paesi in cui moto e scooter vengono utilizzati tutto l'anno come mezzi di trasporto pr ...motociclismo

Malore in bicicletta dopo il lavoro: soccorso dai passanti, Daniele muore a 57 anni in ospedale - CORDENONS - Un malore improvviso durante il giro in mountain bike, al termine di una giornata di lavoro. Daniele Bergamo, 57 anni, di Cordenons, l'altro ieri sera è stato soccorso ...ilgazzettino

Incidente in moto a Bocca Seriola nel Comune di Città di Castello - Tradizionale giro in moto degli amanti della due ruote, naturalmente in gruppo, che dalla riviera adriatica dal pesarese per Bocca Trabaria porta verso il contr ...www3.saturnonotizie