C5 Femminile Serie B Coppa Italia | Chiaravalle pronta a sbarcare a Genova | domani semifinale contro Pero

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ultimo allenamento per le rosanerosi prima della partenza per. Mister Molinelli:”Vincerà chi avrà più fame e metterà più grinta. Ilè una squadra ben preparata ma noi siamo determinati e consci della forza del nostro gruppo”. La partita trasmessa in diretta presso la pizzeria Rodry lungo il corso principale di, 17 aprile 2024- Lunedì 15 aprile le pantere dell’Atletico hanno svolto l’ultimo allenamento al palasport comunale diprima della partenza di oggi direzionedove giovedì 18 alle ora 18 al Pala Diamante disputeranno ladi Final Four didiB. Nel loro cammino per scrivere la storia ci sono dall’altra ...