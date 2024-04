(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – (dall'inviato Paolo Martini) "Questa non è solo laArte. Indiè necessario ed è urgente che i saggi, gli artisti, l'aristocrazia del pensiero facciano fronte alla catastrofe incontrandosi, parlandosi, misurandosi nella dialettica, io me ne assumo la responsabilità. E vi dico che questaè uno strumento di, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il neo presidente fa appello agli artisti, ai saggi e all'aristocrazia del pensiero per "far fronte alla catastrofe" (dall'inviato Paolo Martini) "Questa non è solo la Biennale Arte. In tempo di ... (sbircialanotizia)

Buttafuoco: "In tempo di guerra Biennale è luogo di pace" - Il neo presidente fa appello agli artisti, ai saggi e all'aristocrazia del pensiero per 'far fronte alla catastrofe' ...adnkronos

Buttafuoco, padiglione chiuso di Israele è un fatto d'arte - "Il padiglione di Israele che decide di non aprire, doppiamente, totalmente, nell'assoluto della verità capovolge l'atto estremo scelto dall'artista nel mettersi in opera a servizio della verità: il c ...ansa

Buttafuoco inaugura la Biennale: “In tempo di guerra, nessun boicottaggio ma dialettica tra culture” - Il neo presidente nominato da Sangiuliano fa appello agli artisti e a una “aristocrazia della conoscenza” che superi le barriere, spegnendo le polemiche ...repubblica