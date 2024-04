Bruno Vespa | “Ho rifiutato due milioni da Berlusconi per restare in Rai”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 aprile 2024 – Il caso Amadeus che lascia la Rai per approdare a il Nove – dove già sono passati altri (ex) mattatori Rai come Fazio e la Littizzetto – sta portando alla luce altre trattative che hanno interessato volti noti della Rai negli ultimi anni. Come quella che ha riguardatoe Silvioe che lo stesso giornalista ha raccontato mandando un racconto della vicenda a Dagospia. “Caro Dago – scrive–, il 2 ottobre 2021 nel mio annuale incontro ad Arcore per il libro,mi chiede: quanto guadagni? Un milione. Orfeo da direttore generale mi aveva ridotto il compenso del 37 per cento, cosa mai avvenuta nella storia della Rai. (Mi sarebbe andata peggio se dopo un anno in cui lavoravo senza compenso e assicurazione, non ci fosse stato un intervento esterno da ...