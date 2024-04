Bresaola Igp Su produzione e consumi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Segni di grande ripresa per il compartodella Valtellina Igp. Dopo un anno complicato, i primi segnali di rilancio e stabilizzazione: il primo bimestre 2024 ha fatto segnare un +9.44% di prodotto certificato rispetto allo stesso periodo del 2023. Un buon segnale per il comparto, che dà lavoro a oltre 1.400 persone. Nel 2023 lacomplessiva didella Valtellina IGP, riferita alle 15 aziende certificate, si è attestata a poco meno di 11.900 tonnellate (-3,45% sul 2022), corrispondente alla totalità delladidella Valtellina IGP certificata dall’organismo di controllo CSQA. Il comparto ha segnato circa 451 milioni (-8,28% sul 2022) con un impatto sulla provincia di Sondrio di oltre 225 milioni. L’export rappresenta il 5,09% per 13,3 milioni (-1,71%). Sono ...