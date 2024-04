Bracciano – Aggredisce medico in ospedale | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia dihannoun cittadino italiano di 52 anni, con precedenti, gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in visita a dei parenti presso l’Padre Pio di, in evidente stato di alterazione, aveva aggredito fisicamente e minacciato il personale sanitario, inveendo anche contro i visitatori presenti. A seguito dell’evento è stato richiesto l’intervento del 112, appurando che lo stesso soggetto, pochi minuti dopo si era allontanato per poi importunare il personale di un vicino supermercato. A seguito delle immediate ricerche i Carabinieri della Compagnia dihanno individuato l’uomo che, restio al controllo, li ha aggrediti, minacciandoli. All’esito dell’attività il 52enne è ...