(Di mercoledì 17 aprile 2024) Haper la carica diMarioe nominato come ViceStefano Vittorio Kuhn Si è svolta oggi a Sassari l’Assemblea ordinaria dei Soci di, società prodotto del Gruppospecializzata nella Consumer Finance e nei Payments, presieduta da Mario. L’Assemblea ha discusso e approvato: il Bilancio al 31 dicembre 2023;

Bper, Bibanca rinnova Cda per triennio 2024-26, Mariani confermato presidente - Ha confermato per la carica di Presidente Mario Mariani e nominato come Vicepresidente Stefano Vittorio Kuhn ...adnkronos

Con Karin Pallaver l'Italia del colonialismo, tra obelischi e leoni - Venerdì 19 aprile 2024, alle ore 17.30, si terrà il quinto appuntamento del ciclo di conferenze "Monumenti. Il passato, la memoria, lo spazio pubblico", che rientra nell’ambito del progetto pluriennal ...modenatoday

Bper, Bibanca rinnova il CdA - (Teleborsa) - Si è svolta oggi a Sassari l’Assemblea ordinaria dei Soci di Bibanca, società prodotto del Gruppo Bper specializzata nella Consumer Finance e nei Payments, presieduta da Mario Mariani. L ...finanza.repubblica