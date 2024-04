Boxe | sorteggiati i tabelloni degli Europei | definiti gli avversari degli azzurri | assenti i qualificati alle Olimpiadi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’Italia sarà presente con undici pugili agli2024 di, che andranno in scena a Belgrado (Serbia) dal 18 al 29 aprile. I colorisaranno difesi da 8 uomini e 5 donne, ma spicca l’assenza di alcune stelle del movimento, a partire da Aziz Abbes Mouhiidine (argento iridato tra i pesi massimi) e Irma Testa (Campionessa del Mondo dei pesi piuma). Non saliranno sul ring anche gli altri italianidi Parigi 2024: Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Angela Carini (66 kg) e Alessia Mesiano (60 kg). Si è dunque deciso di preservarsi in vista del grande appuntamento della stagione. Proveranno a mettersi maggiormente in luce Alfred Commey (80 kg), Francesco Iozia (60 kg), Olena Savchuk ...

Il grande pugilato si prende la scena all’E-Work Arena di Busto Arsizio dal 3 all’11 marzo, con il Boxing Road To Paris 1st World Qualifying Tournament. Nove giorni di gara, 49 pass olimpici in ... (sportface)

Boxe Santarcangelo: trionfo di Salaroli Johnny e sogno del titolo italiano - I campionati regionali categoria schoolboys e junior si sono da poco conclusi, e per la seconda volta consecutiva, Salaroli Johnny, peso massimo della Boxe Santarcangelo nella categoria junior, ha ...altarimini

Boxe Latina, torneo interregionale: vincono Papa e Turrin - Conto alla rovescia in casa Boxe Latina per la fase interregionale dei Campionati ... Otto i pugili in lizza e in attesa del sorteggio per gli abbinamenti. I qualificati si andranno a contendere il ...latinacorriere