Borussia Dortmund-Atletico Madrid | Brandt | «Grazie | ma non sono stato io il migliore in campo»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le parole di Julian, calciatore del, dopo la vittoria contro l’nei quarti di Champions League Julianuno dei grandi protagonisti del fantastico 4-2 con il quale il suoha ribaltato il 2-1 subito adall’. L’Uefa lo ha premiato come Player of the Match,

(Adnkronos) – Il Borussia Dortmund batte 4-2 l’Atletico Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ribalta la sconfitta per 2-1 incassata all’andata e vola in semifinale a 11 ... (seriea24)

(Adnkronos) – Il Borussia Dortmund batte 4-2 l’Atletico Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, ribalta la sconfitta per 2-1 incassata all’andata e vola in semifinale a 11 ... (ildenaro)

Barca e Atletico adios - Le vittorie nei match di andata non sono bastate a Barcellona e Atletico Madrid per ottenere la qualificazione alle semifinali dell’ UEFA Champions League 2023-24. Saranno quindi Paris Saint Germain e ...lechampions

Un solo giocatore dell’Atletico Madrid resta in campo dopo la sconfitta: è lì per scusarsi - José Gimenez è stato l'unico giocatore dell'Atletico Madrid a chiedere scusa ai tifosi per la sconfitta, ma gli spagnoli non hanno preso benissimo il ...fanpage

"Remuntada" del Psg, 4-1 al Barca e semifinale Champions - Il Paris Saint Germain realizza la "remuntada": vince 4-1 in casa del Barcellona e si qualifica per le semifinali di Champions League. (ANSA) ...ansa