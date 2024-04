Borsa | Milano tiene in avvio +0 | 15% con Diasorin e le banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ladiin, rispetto agli altri listini. Il Ftse Mib segna un +0,15% a 33.442 punti e guarda alla Bce che, a dispetto della Fed, dovrebbe tagliare i tassi a giugno. Una possibilità che spinge il credito con Popolare Sondrio (+1,95%), Banco Bpm (+1,37%) e Mediolanum (+1,26%) in testa. In questo contesto lo spread tra Btp e Bund è stabile a 145 punti, così come lo è il rendimento del decennale italiano che resta al 3,94%. La maglia rosa è a(+2,5%) con gli analisti che stimano buoni risultati sul trimestre. A seguire Campari (+1,83%). Tra gli altri bene Saipem (+1,15%) con la lista di Eni e Cdp per il cda e la conferma dell'ad Puliti. Deboli i titoli legati all'energia con A2a che cede l'1,19%, Snam lo 0,67%, Italgas lo 0,66%, Erg lo 0,59%.