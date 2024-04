Borsa | Milano apre poco mossa a +0 | 1%

La Borsa di Milano in avvio è poco mossa . Il Ftse Mib segna in apertura un +0,1% a quota 33.428 punti. (quotidiano)

Le tensioni in Medio Oriente e le incertezze sulla crescita della Cina , oltre a quelle sulle politiche di riduzione dei tassi da parte delle banche centrali, affossano le Borse europee. La seduta è ... (quotidiano)

Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,65% a 33.393 punti. (quotidiano)