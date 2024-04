Borsa | l' Europa conferma il rialzo | Milano +1 | 1% con le banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le Borse europeeno ila metà seduta con i listini che guardano alla Bce per il taglio dei tassi, dopo la gelata da parte della Fed che non sembra impattare anche su Wall Street i cui future sono positivi. A dare ulteriore slancio ladell'inflazione nell'eurozona al 2,4%. L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto con i finanziari e gli industriali in luce. Sempre sotto vendita i tecnologici. A(Ftse Mib 1,1% a 33.761 punti) resta l'evidenza dei bancari con Popolare Sondrio (+4,4%) in testa e, a seguire, Mps (+2,08%), Bper (+2,94%) e Banco Bpm (+2,32%). Nel lusso Moncler sale del 2,5%, Cucinelli dell'1,7% in scia a Lvmh che a Parigi (+1,31%) guadagna il 4,7% con i conti meglio delle attese degli analisti. Fuori dal paniere principale corre Saes Getters (+4,5%) a 38,1 euro, ...