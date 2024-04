Listini deboli in Asia per l'acuirsi delle tensioni internazionali, con l'attacco dei droni dell'Iran a Israele di sabato scorso. Tokyo ha ceduto lo 0,74%, Taiwan l'1,38%, Seul lo 0,42% e Sidney lo ... (quotidiano)

Seduta di forti vendite sulle Borse asiatiche, dove i dubbi sulla forza dell'economia cinese si sommano ai timori per il permanere ancora a lungo di tassi alti e alle tensioni in Medioriente. Tokyo e ... (quotidiano)

Borsa, l’Asia tenta il rimbalzo. Export in crescita in Giappone - La Borsa di Tokyo tenta un recupero a inizio di seduta, dopo le ultime due sessioni in negativo, ma rimangono le incertezze sull’evoluzione geopolitica in Medio Oriente, e le aspettative di tassi tass ...ilsole24ore

Per Coccinelle obiettivo 100 milioni nel 2024 - «Sarà un anno record», spiega a MFF Emanuele Mazziotta, coo del brand che debutta alla design week con la Rabbit bag, creata con Cracking art ...milanofinanza

Borsa: l'Europa in rosso aspetta la Bce, a Milano (-0,7%) giu' le banche - Iveco in coda al listino con -3%. Bene le utility (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - Prendono profitto gli investitori a meta' seduta, in attesa delle indicazioni della Bce che dovrebbe ...borsa.corriere