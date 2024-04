Boom di acquisti high-tech nel primo trimestre 2024

(Di mercoledì 17 aprile 2024) : telefonia (28%), computer (15%) ed elettronica (14%) sono i più cercati dagli italiani. Risulta da un'indagine di BlazeMedia, mediacompany, che ha analizzato i trend di consumo degli utenti del suo network, le categorie di shopping online più gettonate. Tra le novità più acquistate nel settoreci sono smart tag e domotica, per esempio interruttori wi-fi e smart speaker; smartphone e elettrodomestici top di gamma i più cercati in promozione. Rispetto al 2023, neldelgli utenti del network di BlazeMedia hanno speso di più in componenti elettronici e audio: +3% di transato.

