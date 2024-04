Bologna | sponsor per rifare lo stadio Dall’Ara | ma non cambierà il nome

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il costo per la ristrutturazione delloè lievitato anche a causa del caro-cantieri, e dunque ilcerca investitori, come ha spiegato oggi l’amministratore Claudio Fenucci incontrando la stampa insieme al sindaco Matteo Lepore. La società rossoblù auspica un intervento statale in ottica Europei 2032, ma parallelamente la partita riguarda anche potenziali partner privati. Così Fenucci: “Cerchiamo potenzialiche partecipino all’iniziativa acquisendo alcuni diritti, ma ilnon: è importante mantenere ilperché rappresenta la storia del“. L’ad ha poi aggiunto: “Tutta l’area intorno diventerà un parco sportivo. Ci saranno palestre, l’Anticon l’atletica ...