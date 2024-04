Boeing | la denuncia shock di un ingegnere | «Gravi rischi per gli aerei | ma in azienda chi pone il tema sicurezza viene minacciato»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Allaè meglio non parlare di possibili problemi di. Se lo fai, nel migliore dei casi vieni ignorato. Nel peggiore, vieni. È lafatta questa sera al Senato Usa da Sam Salehpour, undella casa aeronautica americana. Il whistleblower ha testimoniato di fronte a un comitato del Congresso Usa chiamato a indagare sulle possibili falle nel rispetto degli standard dida parte di, dopo la catena di incidenti inquietanti degli ultimi mesi. E Salehpour, così come altri tre dipendenti attuali o ex della società, ha squadernato verità inquietanti: «Non sono qui perché voglio essere qui, Sono qui perché non voglio vedere lo schianto di un 787 o di un 777», ha detto l’...