BMW Group Design presenta una visione olistica del futuro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) (Adnkronos) – In occasione dellaweek di Milano BMW approfondisce il tema sul processo di sviluppo creativo della BMW Vision Neue Klasse e della BMW Vision Neue Klasse X. "La Neue Klasse rapla prossima generazione di veicoli BMW con le sue caratteristiche principali 'elettrica, digitale, circolare'", afferma Adrian van Hooydonk, Head of BMW. "È un game changer per l'intera azienda. Questo cambiamento è particolarmente evidente nel. Che sia attraverso la fusione di analogico e digitale, nuovi materiali di base biologici o il linguaggio dimonolitico ridotto all'essenziale". “Esattamente un anno fa inauguravamo questo spazio, il salotto di Milano, in occasione dellaWeek.”, ha commentato Massimiliano Di Silvestre, ...