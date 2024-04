Bliz della GdF | sequestrati capi di abbigliamento sportivo contraffatti

Torino Jazz Festival 2024: dieci giorni di musica - Dal 20 al 30 aprile torna l'appuntamento con il Torino Jazz Festival che giunge quest'anno alla dodicesima edizione. I l Festival si snoda lungo un arco temporale di 11 giorni presentandosi come una d ...mentelocale

Blitz della Finanza: 22 indagati e sequestri per oltre 4 milioni di euro - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip del locale Tribunale su richiesta della Pro ...zoom24

In banca col morto. Porta un cadavere sulla sedia a rotelle per incassare: arrestata in Brasile - Una donna è stata arrestata in Brasile dopo aver portato in banca il cadavere di un uomo su una sedia a rotelle per cercare di ritirare un prestito di 17.000 reais (poco più di 3mila euro) fingendo ...blitzquotidiano