BigMama | per l’irpina la conduzione del Concerone del 1 maggio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’entusiasmo intorno alla figura di, al secolo Marianna Mammone, irpina purosangue, rapper e cantautrice alla ribalta nazionale dopo il grande successo al Festival di Sanremo con il brano “La Rabbia non ti basta”. L’artista nata a San Michele di Serino condurrà l’apertura del Concertone del Primo. La rapper irpinia, 24 anni, sarà sul palco del Circo Massimo a Roma (per la prima volta si tiene qui, a piazza San Giovanni lavori in corso per il Giubileo 2025) dalle 13.15. Poi saranno NOEMI ed ERMAL META i conduttori dell’edizione 2024 delCONCERTO DEL PRIMODI ROMA, promosso da CGIL, CISL, UIL, organizzato da iCompany e che quest’anno si terrà per la prima volta al Circo Massimo di Roma. Entrambi sono artisti affermati e nella loro carrierahanno calcato più volte il palco del ...