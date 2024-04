Biennale Arte | Bolivia | “Noi presenti per mettere in discussione gerarchie che parevano immutabili”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La Russia non pcipa, a Mosca è vivo l'incubo di una mostra del dissenso La Russia non espone alla 60/a Esposizione Internazionale d'delladi Venezia, come già alla Mostra precedente, inaugurata due mesi dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Ma il padiglione aperto nel 1914 su progetto di Aleksei Shchusev, architetto dello zar poi alla

(Adnkronos) – Il padiglione di Israele alla Biennale Arte di Venezia , che doveva aprire oggi, resterà chiuso “fino a che non sarà pattuito un cessate il fuoco e non saranno liberati gli ostaggi” ... (corrieretoscano)

