Beverage e custodi Ecco i percorsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Formarsi per trovare lavoro nele nell’ambito della manutenzione ea di stabili. C’è tempo fino al 28 aprile per iscriversi aidi formazione gratuita per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 27 anni di AdAstra Project, il progetto di formazione-lavoro gratuito promosso e finanziato da Fondazione di Comunità Milano. I, pensati per giovani in cerca di occupazione residenti nell’area metropolitana di Milano, sono due. Uno, già presente nelle edizioni precedenti del progetto, è quello per barman e personale di sala realizzato in collaborazione con Campari Group, Heineken Italia, Lavazza Group e ASPI, Associazione Sommellerie Professionale Italiana. Il secondo percorso, novità di quest’edizione, consente ai partecipanti di imparare il mestiere die manutentori edili ed è ...