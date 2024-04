(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Uncheall'improvviso inalla, forse ancora come conseguenza del forte vento di ieri, un'che inchioda per evitare l'impatto e unamoto che tampona la vettura, con ilche perde il controllo,sul colpo. È la tragedia avvenuta oggi pomeriggio, attorno alle 17, sulla statale 42 alle porte di. Secondo una prima ricostruzione il 53enne alla guida della moto di grossa cilindrata si stava dirigendo verso la città. Percorreva via, un rettilineo. Davanti alviaggiava un’Toyota. Ad un certo punto, il conducente della vettura avrebbeto ...

Via Stezzano, albero cade sulla carreggiata: auto frena, motociclista esce di strada e muore - Un altro tragico incidente stradale sulle strade bergamasche. È successo a Bergamo, in via Stezzano, verso le 17 di mercoledì. La vittima è un uomo di 53 anni. Sul posto un’automedica e un’ambulanza ...ecodibergamo

Via Stezzano, albero cade in strada: auto frena, motociclista esce di strada e muore - Un altro tragico incidente stradale sulle strade bergamasche. È successo a Bergamo, in via Stezzano, verso le 17 di mercoledì. La vittima è un uomo di 53 anni. Sul posto un’automedica e un’ambulanza ...ecodibergamo

Bergamo, albero cade in mezzo a via Stezzano: auto frena, motociclista esce di strada e muore - Il centauro è finito contro un altro albero sul ciglio della strada, l’impatto violento è stato fatale. Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per il 53enne non c’è stato nulla da fare Bergamo, 17 ...ilgiorno