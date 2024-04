Benigno contro la produzione | “I poteri forti di Mediaset mi hanno minacciato e chiesto di mentire”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Francescoè stato espulso o si è ritirato? La, dopo un attimo di incertezza, ha fatto chiarezza parlando di atteggiamenti “vietati da regolamento”, ma in questi minuti concitati pure l’attore ha voluto dire la sua raccontando un’altra storia. Escluso e non ritirato, parla la: “atteggiamenti vietati dal regolamento” https://t.co/GONQvadOas #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 17, 2024 Secondo, infatti, laavrebbe deciso di squalificarlo senza una reale motivazione. “Buongiorno a tutti, mi giunge adesso dall’Italia la notizia che Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato da L’Isola dei Famosi. Questo è falso. Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male ...