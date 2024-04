Benevento | chiuse le indagini sulle ‘scommesse’ | a rischio squalifica quattro calciatori

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome riporta la “Gazzetta dello Sport”, la Procura Federale ha terminato lerelative all’ipotesi di calcio scommesse riguardanti il. L’avviso è stato notificato a Christian Pastina e agli ex giallorossi Forte, Letizia e Brignola. Da questa lista è assente Massimo Coda perché su lui sono in corso ulteriori approfondimenti. Da quanto è emerso dalle, iavrebbero scommesso su piattaforme legali e illegali tramite dei prestanome non tesserati. Ma intorno a determinate operazioni ci sarebbe un movimento di denaro facilmente riconducibile alle giocate. Nessun addebito nei confronti delperché in casi simili i club non rispondono per responsabilità oggettiva. Ioggetto dell’indagine rischiano fino a tre ...

A causa dei lavori per l'alta velocità dalle ore 16 di giovedì 4 e fino a sabato 6 aprile 2024 niente acqua in numerose zone della città e della provincia .Continua a leggere (fanpage)

Rubinetti a secco per via dei lavori per l’alta velocità ferroviaria. I lavori per nuova linea ferroviaria dell’alta velocità Napoli-Bari causano pesanti disagi. Dalle ore 16 di giovedì4 e fino alle ... (thesocialpost)

Chiusura disposta con ordinanza urgente, in ragione dell’ interruzione idrica che interesserà larga parte del territorio cittadino per lavori sulla tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari Benevento , ... (puntomagazine)

Benevento, controlli delle Fiamme Gialle in un punto vendita: sequestrate tute e giubbotti contraffatti - A Benevento sequestrati oltre 200 capi di abbigliamento in un negozio di un noto gruppo specializzato nella commercializzazione di vestiti con vari punti vendita presenti in Campania. L’operazione è s ...ntr24.tv

Serie C: Avellino vittoria batticuore, Benevento ko, Juve Stabia festa con un pari - L'esito delle partite del lunedì in Serie C, con l'Avellino di Michele Pazienza che vince il derby con il Benevento allo scadere. Pari per la Juve Stabia.sport.virgilio

Avellino-Benevento: Tabellino e Cronaca in diretta - Tutto pronto per la diretta di Avellino-Benevento, gara valevole per la 36esima giornata del Girone C di Serie C ...irpiniaoggi