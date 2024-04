Benessere mentale quasi in crisi | 2 lavoratori su 10 sono al burnout

Salute mentale. Ecco l''Italia che chiede il bonus psicologo - Il Consiglio nazionale degli psicologi: disturbi d’ansia e propositi di suicidio angosciano i più giovani. Il presidente Lazzari: occorrono investimenti ...avvenire

Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni di Artemide per Amore, Finanza e Salute - Oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali: le previsioni della divina Artemide per Amore, Finanza e Salute. Ariete Amore. Il Nodo Nord, che al momento si ...gazzettadelsud

La biodiversità fa stare meglio: così la salute mentale ne beneficia - Stare a contatto con la natura migliora il nostro Benessere mentale. Ma i benefici sarebbero imputabili anche alla ricchezza dell'ambiente naturale ...ilsecoloxix