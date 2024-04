Belen e De Martino pizzicati insieme | il gesto che non sfugge

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Rodriguez e Stefano Desono stati. Ancora una volta. Il motivo? Il compleanno di Santiago, che ha spento undici candeline. Dopo mesi di silenzi e di lontananza, che hanno attivato la macchina del gossip e dato consistenza a indiscrezioni e retroscena, la showgirl e il ballerino hanno cercato di scioglierà la tensione e di condividere un momento di gioia e di serenità con il figlio. A paparazzarli sono stati i fotografi del settimanale Chi. C'è chi coglie negli scatti gli indizi di un ritorno di fiamma e chi, al contrario, tira le somme e parla della fine del matrimonio. Dalle immagini si intuisce che i due abbiano deciso di ritrovare la complicità necessaria per far stare bene il bambino. Sorridenti e felici di festeggiare il loro Santiago,e Stefano sono ...

Uno scugnizzo irresistibile. Negli ultimi tempi Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono riavvicinati soprattutto per il bene del figlio Santiago. Al momento non si parla di un ritorno di ... (tvpertutti)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati per il compleanno del figlio Santiago , dopo mesi senza parlarsi e sentirsi. Il settimanale Chi ha paparazzato i due insieme per i ... (fanpage)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino pizzicati insieme: il gesto che non sfugge - Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati insieme. Ancora una volta. Il motivo Il compleanno di Santiago, che ha spento undici ...iltempo

Stefano De Martino, pace con Belen, al parco con Luna e poi l’arrivo a Napoli per il weekend in barca - Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace ecco perché hanno appena trascorso insieme una giornata in occasione del compleanno del figlio Santiago. Per questa volta non c’è nessun ritorno d ...vocedinapoli

Stefano De Martino: "l'asino" di Torre Annunziata è la nuova promessa Rai come nuovo Amadeus - Il conduttore è nella lista dei papabili sostituti di Amadeus, alla conduzione di Affari tuoi. Prima della televisione è stato fruttivendolo, cameriere, ...huffingtonpost