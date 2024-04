Belen | D’Urso e Fiorello nel mirino di Discovery Voce clamorosa | “Li vedremo su Nove”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una campagna acquisti davvero trionfale, quella di. Con l’emittente che, stando alle indiscrezioni, avrebbe messo nelaltri due nomi pesantissimi del piccolo schermo: su Canalepotrebbero infatti sbarcare BarbaraRodriguez, pronte a seguire Fabio Fazio e Amadeus. Entrambe hanno lasciato Mediaset e, secondo alcune voci, sarebbero in procinto di iniziare una nuova avventura. Non solo. Il grande sogno disarebbe mettere le mani su, considerato una vera e propria gallina dalle uova d’oro. Il tutto nonostante Giorgia Meloni si sia da tempo raccomandata con i vertici Rai di non lasciarsi sfuggire lo showman siciliano, a qualsiasi costo., la ...

Nove, una campagna acquisti show: Belen, D’Urso e Fiorello part time - Discovery adesso punta sui volti femminili, a cominciare dalle due popolarissime conduttrici ex Mediaset ROMA. Aggiungi un posto a tavola. Forse due, tre chissà. Non si ferma la campagna acquisti di D ...ilsecoloxix

Urso “Serve un cambio della politica industriale europea” - MILANO (ITALPRESS) – “Intorno all’Europa c’è un mondo in turbolenza. Ci siamo resi conto di quanto siano fragili le catene del valore. E oggi con la guerra intorno all’Europa sappiamo che conviene cam ...ildenaro

Urso al Salone del Mobile: “Cambiamo politica industriale Ue, sia Europa dei produttori” - Il Ministro a margine dell'inaugurazione: «A breve in cdm decreto per la riapertura delle miniere» MILANO. «Siamo consapevoli che, per difendere realtà come questa, occorra cambiare la politica indust ...ilsecoloxix