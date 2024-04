Bayern Monaco Arsenal | è record per i tedeschi in Champions

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il dato che evidenzia il potenziale deldopo il successo inLeague contro l’Con la vittoria realizzata dalsull’, ihanno conquistato un altro. Ecco il comunicato by Opta. L’è stato eliminato dalla fase a eliminazione diretta della UEFALeague dalper la

Il video con gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Arsenal 1-0, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023 / 2024 . All’Allianz Arena il 2-2 dell’andata è un lontano ... (sportface)

Le Pagelle di Bayern Monaco-Arsenal 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023 / 2024 . All’Allianz Arena si riparte dal ... (sportface)

23.06 Il Bayern Monaco centra la semifinale di Champions battendo l'Arsenal 1-0 all'Allianz Stadium (2-2 all'andata). Nel primo tempo occasioni per Kane. Musiala e Mazraoui,gli inglesi ci provano ... (televideo.rai)

Champions, Bayern Monaco-Arsenal 1-0: tedeschi in semifinale - Bayern Monaco in semifinale di Champions League, con Tuchel che si conferma allenatore con un ottimo rapporto con la coppa dalle grandi orecchie e vince per 1-0 grazie al gol di Kimmich… Leggi ...informazione

Bayern-Arsenal, Kim entra solo nel finale di gara: la reazione dell'ex Napoli - Il Bayern Monaco ha battuto 1-0 l'Arsenal. L'ex calciatore del Napoli, Kim, è entrato in campo solo al minuto numero 31 della ripresa.areanapoli

Bayern, KANE: "CHAMPIONS UNICO OBIETTIVO" - Intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match vinto nel ritorno dei quarti di Champions contro l'Arsenal, l'attaccante del Bayern Monaco ...sportmediaset.mediaset