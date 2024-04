Basta girare a vuoto disperatamente per un bagno in città | ecco l’app per trovarlo e recensirlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Quante volte in giro per laè partita la caccia lapiù vicino per un bisogno impellente? Spesso non si trovano o altre volte per usufruire del servizio bisogna pagare la consumazione nei bar o nei locali. Ci ha pensato lo Youtuber Jaser a trovare una soluzione al problema ideando“Where is the toilet”. Un titolo che ben poco lascia all’immaginazione. “Questa è un’app per trovare e recensire bagni – ha spiegato a Radio Deejay l’ideatore -. I bagni vengono suddivisi in tre categoria: gratuito, a pagamento e su consumazione. C’è una scheda tecnica sui criteri come comfort, pulizia e accessibilità. Sono anche specificate le caratteristiche se sono accessibili ai disabili o se c’è il fasciatoio. Si possono trovare bagni in tutto il mondo perché l’utente può aggiungere ilovunque si trovi, aggiungerlo ...