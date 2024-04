Basket serie C Caliani | Mens Sana chiude seconda Bella soddisfazione»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Prende il via domenica (o eventualmente sabato sera, in base all’eventuale finale di Emma Villas) la semifinale playoff dellacontro San Vincenzo. Un traguardo importante e non affatto scontato visto da dove era partita la squadra la scorsa estate. "E’ stata una stagione che ci ha regalato grandi soddisfazioni – ha detto il direttore generale Riccardo(foto) – perché quando siamo partiti non ci aspettavamo dire al secondo posto visto che c’erano delle squadre molto più attrezzate di noi. Però il cammino dei ragazzi è stato molto importante e il posto è meritato alle spalle di una squadra come il Costone che ha dimostrato, durante tutta la stagione e nei due derby, di essere una formazione molto forte e attrezzata per vincere il campionato". Adesso la stagione entra nella fase più importante e ...